شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان» تستجيب لـ«مطوري القاهرة الجديدة» بتعديل اشتراطات البناء (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، على مطالب جمعية مطوري القاهرة الجديدة، والتي كان قد تقدم بها أعضاء مجلس إدارة الجمعية في اجتماع سابق مع وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار.

من جانبه، قال المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، إن الجمعية استقبلت رد وزارة الإسكان، وتضمن عدة قرارات من بينها تعديل الحد الأدنى للردود الخلفي ليصبح 3 متر بدلا من 4 متر، وكذلك الحد الأدنى للردود الجانبي ليصبح 2.5 متر بدلا من 3 متر، وذلك لاستكمال النسبة البنائية المسموح بها، وذلك لقطع الأراضي التي لم تحقق النسبة البنائية المسموح بها عند تطبيق الاشتراطات الأصلية للردود.

وتضمنت القرارات، اعتبار الحد الأدنى لأبعاد الغرف السكنية 3 متر وأقل مساحة 1 متر مربع، كما تمت الموافقة الفنية على ضم البدرومات لعدد من قطع الأراضي الملاصقة على أن يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية المقررة لكل قطعة أرض بشرط موافقة ملاك الأراضي وأخذ التعهدات اللازمة على الملاك بمسؤليتهم الكاملة ويقتصر استخدام تلك البدرومات على الأنشطة المسموح بها بالدبرومات.

وأضاف أن القرارات تضمنت إمكانية تنفيذ أعمال لاند سكيب بمنطقة الارتدادات، ولا يوجد ما يمنع فنيا من ربط الدور الأرضي بمناطق الردود بسلم بشرط أن يتم احتسابه بالنسبة البنائية لقطعة الأرض، كما تمت الموافقة على السماح بإلغاء مسافة الـ2 متر الارتداد من حدود قطعة الأرض في حالة تنفيذ البدروم على كامل مسطح قطعة الأرض والسماح بمدخل واحد للجراج طبقا للمعايير حتى 12 وحدة بالعمارة بدلا من 10 وحدات.