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شمال سيناء تسجل 25 حالة شفاء من كورونا

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خالد محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجّلت محافظة شمال سيناء، الخميس، 25 حالة شفاء من . وقال الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان، إن إجمالي عدد حالات الإصابة بلغ 244 حالة، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 1205 حالة، وعدد الوفيات 68 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

وأشار إلى وجود 15 حالة محجوزة في المستشفيات و172 حالة أخرى معزولين منزليًا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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