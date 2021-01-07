شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 25 حالة شفاء من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجّلت محافظة شمال سيناء، الخميس، 25 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد. وقال الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان، إن إجمالي عدد حالات الإصابة بلغ 244 حالة، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 1205 حالة، وعدد الوفيات 68 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

وأشار إلى وجود 15 حالة محجوزة في المستشفيات و172 حالة أخرى معزولين منزليًا.