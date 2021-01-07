شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولو «الإسكان» يتفقدون الصالة المغطاة بأكتوبر استعدادًا لكأس العالم لكرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، الاستعدادات النهائية لاستضافة المدينة لبطولة كأس العالم لكرة اليد.

وشهدت الجولة، تفقد الطرق المؤدية إلى الصالة المغطاة التي ستشهد استضافة البطولة خاصة الطريق الدائرى الأوسطى وطريق الواحات، ومشروع توفير دورات مياه عمومية بالمجان بالشوارع لسكان المدينة وروادها.

وأشاد «بهجات» بالمجهود المبذول في مختلف القطاعات بالمدينة، وأكد على ضرورة الانتهاء من تنفيذ المشروعات في المواعيد المحددة والالتزام بأقصى درجات معايير الجودة.