شكرا لقرائتكم خبر عن عروض وتبلوهات فنية أونلاين بـ«ثقافة المنيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا، حيث قدمت فرقة قصر ثقافة المنيا للفنون الشعبية عرض فنى وتبلوهات غنائية راقصة من التراث منها «الالاتيه، السحجه، التنورة، التحطيب» تدريب الفنان سيد تونى.

بجانب عرض فنى لفرقة كورال أطفال القصر وتقديم كوكتيل من الأغانى منها «حبايب مصر» للفنانة حلا عباس سعد، «خدو بالكو دى مصر» مع المايسترو الفنان عصام الشاذلي.

كما قدم القصر ورشة فنية على مدار يومين وهى عبارة عن طباعة بالاستنسل لشجرة الكريسماس بمناسبة عيد الميلاد المجيد قدمتها الفنانة هالة المصرى، بالإضافة إلى قراءة قصة مع الأطفال بعنوان «الفيل الصغير» أداء الفنانة ايمان ابو ستيت مشرفة مكتبة الطفل بالقصر.