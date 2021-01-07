شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة ملوي للفنون الشعبية تعرض رقصات التحطيب والسحجة بثقافة المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت امس فرقة قصر ثقافة ملوى للفنون الشعبية عرض فنى وتبلوهات غنائية راقصة من التراث منها «السحجه، التحطيب، امانه يا مراكبى، الشعبيات، والقصب» تدريب الفنان اسامة عبدالله.

كما قدمت فرقة ملوى للموسيقى العربية عرض فنى وكوكتيل من الأغانى منها «يامسهرنى، اوعدك للفنان محمود وجيه»، بينما نظمت مكتبة دهمرو الثقافية ورشة فنية عن الإحتفال بعيد رأس السنة مع الفنان سليمان صالح.