شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة» زايد تشدد على اتباع الإجراءات الوقائية خلال ذروة الموجة الثانية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت الدكتورة دعاء شحاتة مسؤول العلاقات العامة بإدارة الشيخ زايد الصحية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، المواطنين إلى الالتزام الشديد باتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من كورونا.

وأشارت «شحاتة» إلى أن للفيروسات دورة حياة وأثناءها قد تصل الموجة إلى ذروتها من حيث الانتشار والعدوي ومن ثم تنخفض وقد يستمر الانخفاض أو قد تتوالى موجات أخرى.

وأضافت: "المرحلة الأخيرة من مضاعفة الفيروس هي إطلاق نسخ جديدة من الفيروس التي تمّ إنتاجها في الخليّة المضيفة. يمكن لكلّ خليّة مصابة إطلاق ملايين النّسخ من الفيروسات قبل أن تتحلّل في النّهاية وتموت حيث يتمّ إطلاق بعض الفيروسات عندما تموت الخليّة المضيفة، بينما يمكن أن تُطلَق فيروسات أخرى عن طريق غشاء الخليّة دون القضاء المباشر عليها. بعد أن يخرج الفيروس من الخليّة المصابة، يمكنه أن يصيب الخلايا المجاورة ليبدأ دورة استنساخه مجدّدًا، ويمكن أن يخرج، من خلال السّعال والعطس، بلغم مصحوب بفيروسات من الجهاز التنفسي ليصيب الأشخاص.

ولفتت مسؤول العلاقات العامة إلى أننا الآن في الموجة الثانية من الفيروس، موضحة أن المقاومة الطبيعية للأمراض الفيروسية بعوامل عديدة مثل: النوع، والسن، والجنس، والحالة الغذائية، والتركيب الوراثي، والجو، والعوامل البيئية، ووجود إصابات بأمراض أخرى، حيث إن وجود كمية باقية من الفيروس في الجسم نتيجة للإصابة الأولى وهى المسؤولة عن استمرار تكوين الأجسام المضادة، ومن ثم إطالة فترة المناعة وهذا ما يعرف بالمناعة الباقية وهى خط الدفاع الأول عن جسم الإنسان عن طريق التغذية السليمة ولعب الرياضة والاستحمام بالماء البارد والابتعاد عن القلق والخوف.

وشددت الدكتورة دعاء على غسل الأيدي بالماء والصابون وارتداء الكمامات وخاصة في الأماكن المزدحمة أو أماكن الرعاية الطبية والابتعاد عن الأماكن المزدحمه قدر الإمكان، فضلا عن غسل الطعام وطهيه جيداً والاهتمام بالصحة العامة وتناول الطعام الصحي وخاصة المحتوى على فيتامين (c) والزنك ولعب الرياضة والتعرض للشمس والتهوية.