شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه الشرقية»: تحرير 20 محضرًا لمخالفة شروط التعاقد وتحصيل متأخرات على المشتركين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء مهندس شريف فارس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إنه إيماناً بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقاً لمبدأ العدالة في الحصول على كافة الخدمات بصورة قانونية، تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز ومدينة أبوكبير، للمرور والتفتيش على المشتركين بقرية العجايمة لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هروبًا من اتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات.

وأسفرت الجهود عن حصر التراكمات بعدادات المشتركين، والتي قدرت بحوالي 200 ألف متر مكعب تمهيدا لجدولتها وتحصيلها، فضلا عن تحرير 20 محضرا للمشتركين لمخالفتهم شروط التعاقد ورفع العدادات المعطلة، كما تم تحصيل المتأخرات على المشتركين.

وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المواطنين، ضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز، وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن الموضحة هاتف ارضي ١٢٥، محمول ٠١٢٠٥٥٠٢٠٩٨، واتس اب ٠١٢٠٥٥٠٢٠٨٦، مؤكداً أن تلك المخالفات تحَمِّل الشركة عبئاً ثقيلاً وتستنزف طاقتها ومواردها، وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والسعي دائما إلى تلبية جميع متطلباتهم من خلال إيجاد حلول مُرضية لمشاكلهم وفقا للوائح والقوانين، للتخفيف عن كاهلهم وتقديم أفضل الخدمات لهم، وخاصة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال تقديم كوب مياه نظيف ومشروعات صرف صحي آمنة وسليمة حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.