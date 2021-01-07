شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة وضباب.. الأرصاد تكشف خريطة الأمطار والظواهر الجوية خلال 72 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من اليوم الخميس 07 يناير 2021 إلى الأحد 10 يناير 2021.

وينشر ”الخليج 365” خريطة الأمطار والظواهر الجوية خلال الـ 72 ساعة المقبلة، كما يلى:

يوم الخميس 7 يناير 2021 :

شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

يوم الجمعة 8 يناير 2021 :

شبورة مائية كثيفة صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم السبت 9 يناير 2021 :

شبورة مائية كثيفة صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الاثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة التي تصل الى حد الضباب أحيانا على بعض المناطق .