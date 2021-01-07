شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء حظر التجوال بعد ليلة الفوضى فى واشنطن.. وانتشار أمنى بمحيط الكونجرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهي منذ قليل، حظر التجوال الذى تم فرضه في واشنطن العاصمة، بعد ليلة من الفوضى والكر والفر بين الأمن ومحتجين من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، ما خلف 4 قتلى وعشرات المصابين.

ووقعت أعمال الشغب مساء أمس، بعد أقل من ساعة من بدء جلسة مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة عملية اعتماد الهيئة الانتخابية لنتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الديمقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، عندما اخترق أنصار ترامب المعارضون لنتائج السباق الرئاسي لعام 2020 مبنى الكابيتول.

وعاد المشرعون إلى غرفهم، لاستئناف المناقشات بحلول الساعة الثامنة مساء بتوقيت واشنطن، والتى استمرت حتى الساعات الأولى من صباح يوم الخميس، قبل أن يؤكد المشرعون أخيرًا فوز الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس.

وانتشرت تعزيزات أمنية كبري بمحيط مبني الكونجرس فور انتهاء حظر التجوال، وسط حالة من الترقب رغم الهدوء النسبي الذي خلفه ترامب بعد إعلانه عن "تسليم منظم" للسلطة، رغم رفضه لنتائج الانتخابات.

كانت موريل باوزر عمدة وتشنطن قد أصدرت قرار حظر تجول للمقاطعة بدءًا من الساعة 6 مساءً الأربعاء بتوقيت الولايات المتحدة، كما مددت إعلان الطوارئ فى المدينة حتى 21 يناير، مما سمح للمدينة بالوصول إلى موارد إضافية لقمع أي اضطرابات مدنية أخرى.