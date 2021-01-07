شكرا لقرائتكم خبر عن قضى الأمر.. بنس: بايدن حصل على 306 من أصوات المجمع الانتخابى الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، خلال جلسة مشتركة لمجلس النواب والشيوخ الأمريكيين، حصول جو بايدن على 306 أصوات من المجمع الانتخابي، مقابل حصول ترامب على 232 صوتا، ليفوز بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وتبدأ عهدة جديدة فى العشرين من الشهر الجارى.

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ورفض مجلس النواب الأمريكى، منذ قليل، الطعن على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية فى ولاية بنسلفانيا.

واستقال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي ماثيو بوتينجر من منصبه، احتجاجا على اقتحام مؤيدي الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول).

وذكر ذلك مصدر مقرب من بوتينجر لشبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الخميس، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد. وكان محتجون مؤيدون لترامب قد اقتحموا أمس الأربعاء مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) في محاولة غير مسبوقة لمنع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس المنتخب "جو بايدن" في الانتخابات الرئاسية، وهذا تسبب في اندلاع احتجاجات أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.

وكانت مصادر مطلعة، قالت إن اثنتين من كبار مساعدي السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب استقالتا الأربعاء، في أعقاب العنف في مبنى الكونجرس، بينما يفكر مسؤولون كبار آخرون في البيت الأبيض في الاستقالة، بينهم روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي ونائبه ماثيو بوتينجر.