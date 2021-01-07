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من الليلة.. القوات المسلحة تعقم أماكن تردد المواطنين لمواجهة كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلنت القوات المسلحة، قيامها اعتباراً من منتصف ليل اليوم بأعمال التطهير لبعض الأماكن التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين.

يأتي ذلك في إطار مساندة جهود أجهزة الدولة في أعمال التطهير والتعقيم لمجابهة انتشار الموجة الثانية من فيروس المستجد.

كانت وزارة الصحة والسكان أعلنت أن ذروة انتشار خلال شهري يناير الجاري وفبراير المقبل.

وطبقت الحكومة بداية من الأحد الماضي غرامة فورية على المواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامات الواقية بواقع 50 جنيها كحد أدنى و150 جنيها كحد أقصى، على أن يتم تحويل الممتنعين عن الدفع للنيابة لاتخاذ اللازم بشأنهم.​

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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