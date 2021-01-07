شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين 47 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية المختلفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حملات تحصين الطيور مستمرة بالقرى والمراكز، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكداً أنه تم تحصين 47030 طائر ضد الأمراض الوبائية، فضلاً عن تطهير 7 أسواق، و 13 رياشة، ومعاينة 17 مزارع، وسحب 202 عينة ما قبل البيع، فضلاً عن استخراج 31 تصريح نقل طيور، بإجمالي 66500 طائر، موجهاً الشكر لمدير عام الطب البيطري بالمحافظة والمسؤولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية، مؤكداً على إستمرار رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

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وأضاف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، ما زالت عمليات التسجيل والترقيم مستمرة، مؤكداً أنه يتم تطبيق الإجراءات الإحترازية والتباعد وإرتداء الكمامات، بالإضافة إلى عمليات الرش الجماعي بوحدة شباس عمير، بمركز ومدينة قلين.

وقال "عبداللاه"، إن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة، كما يتم تطهير الأكمنة بشكل يومي ورش السيارات المارة بالأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة، مؤكداً أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يتابع بشكل يومي، الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفين من التجار، وضبط اللحوم والدواجن الغير صالحة.