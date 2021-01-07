شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم 6 درجات بخارية لذوي الإعاقة بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضمن فعاليات عيد أسوان القومى واهتمام المحافظة بجميع فئات المجتمع الأسوانى وفى مقدمتهم ذوى الهمم من أصحاب القدرات الخاصة، كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، بتوزيع وتسليم 6 درجات بخارية للمستحقين من ذوى الإعاقة ممن تقدموا بطلبات للحصول على دراجة مجهزة، والذين انطبقت عليهم الشروط والمعايير التي وضعتها اللجنة المشكلة من الجهات المختصة، حيث يأتى ذلك في إطار المبادرة التي أطلقها محافظ أسوان باعتبار 2021 عاماً للأشخاص ذوى الإعاقة بالمحافظة.

كما قامت نائب المحافظ بتكريم القائمين على المركز الحرفي وجمعيه خير الجنوب لمجهوداتهم نحو الإرتقاء بخدمات ذوي الإعاقة. من جانبه، أكد اللواء أشرف عطية على أن «أبنائنا من ذوى الهمم يمثلون الفئة المتميزة بالمجتمع الأسوانى لما يثبوته يوماً بعد يوم من المواهب الفذة والأداء الفنى والثقافى الراقى في كافة المجالات والأنشطة ليكونوا بذلك جدرين بالإحترام والإعتزاز والرعاية باعتبارهم نماذج مشرفة تسعى دائماً بعزيمة وإصرار الأبطال لقهر المستحيل، والتغلب على التحديات بإرادة صلبة وقوية»، موضحاً أن المحافظة تحرص دائماً للتواصل معهم، والعمل معاً جنباً إلى جنب في الإتجاه الصحيح والتغلب على أي مصاعب باعتبارهم جزء لا يتجزء من نسيج المجتمع، بجانب إهتمام كافة مؤسسات الدولة المستمر بهم.