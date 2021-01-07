شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن الظواهر الجوية المتوقعة حتى الأربعاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد ، عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من غداً الجمعة حتى الأربعاء المقبل 13 يناير 2021 :

يوم الجمعة 08 يناير 2021 :

شبورة مائية كثيفة صباحاً : تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية و السريعة و القريبة من المسطحات المائية المؤدية من و إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

يوم السبت 09 يناير 2021 :

شبورة مائية كثيفة صباحاً : تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية و السريعة و القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

يوم الأحد 10 يناير 2021 :

أمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ) : على مناطق من (حلايب وشلاتين) على فترات متقطعة .

شبورة مائية كثيفة صباحاً : تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية و السريعة و القريبة من المسطحات المائية المؤدية من و إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

يوم الاثنين 11 يناير 2021 :

أمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ) : على مناطق من (حلايب وشلاتين) على فترات متقطعة .

شبورة مائية كثيفة صباحاً : تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من و إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

يوم الثلاثاء 12 يناير 2021 :

شبورة مائية كثيفة صباحاً : على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من و إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

يوم الأربعاء 13 يناير 2021 :

شبورة مائية صباحاً : على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

واختتم بيان الأرصاد بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب أحياناً على بعض المناطق ، كما يتم تحديث التنبؤات يومياً.

الظواهر الجوية من الجمعة 8 يناير حتى الأربعاء 13 يناير 2021 by Karima Hassan on Scribd