شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال متوسط على حديقة الحيوان في أعياد الميلاد.. وزائرون يسألون عن الزرافات الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة مها صابر، مديرة حديقة الحيوان بالجيزة، الخميس، إن الاحتفال بأعياد الميلاد، اليوم، شهد إقبالا من المواطنين لزيارة الحديقة والمتحف الحيواني وبيت الزَواحف ومقار إناث الزرافات الثلاثة، مشيرة إلى أن اجمالي أعداد زوار الحديقة بلغ 3 آلاف و500 زائرًا، وفقا لضوابط الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت «صابر» أن الأسابيع الأخيرة شهدت إقبالا على زيارة حديقة الحيوان مقارنة بالأسابيع السابقة، وهو ما يعني استعادة جزء من الزيارات الكثيفة للحديقة قبل انتشار فيروس كورونا.

وتجمع عدد من زوار الحديقة بحثًا عن الزرافتين الجديدتين بعد نفوق ذكر الزراف قبل أسبوع، والذي أثار جدلا كبيرًا بسبب الوفاة المفاجاة له، بينما أكدت مديرة حديقة الحيوان أننا في انتظار التقرير النهائي للصفة التشريحية لذكر الزراف النافق لتحديد أسباب الوفاة، مشيرة إلى أن اللجان البيطرية تعمل على مدار الساعة لتوفير الرعاية الكاملة للحيوانات والطيور داخل حديقة الحيوان.

وأضافت مها صابر أن العاملين في الحديقة والأطباء في حالة طوارئ خلال هذا اليوم بينما تم عمل كردون حجري امام الزرافتين وفقا لقواعد العمل بحدائق الحيوان لحماية الزرافتين والمتابعة المستمرة لحالتهم الصحية.

كما شهدت الحديقة احتفالا باعياد الميلاد اقبالا متوسطا لزيارة نحوم حديقة الحيوان وخاصة الدب الروسي وبيت الززافات وكرر الزوار خلال مشاهدتهم الزرافتين سؤالهم عن مبيت الزرافات الجديدة ومدى إمكانية الاستعانة بذكر جديد خلال الشهور المقبلة، كما شهدت بيوت الزواحف وفرس النهر وسبع البحر إقبالا فوق المتوسط على زيارة الشمبانزي والطيور النادرة وبيت الأسود والسباع.

احتفالات «عيد الميلاد» في حديقة الحيوان

احتفالات «عيد الميلاد» في حديقة الحيوان

احتفالات «عيد الميلاد» في حديقة الحيوان