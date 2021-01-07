شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ مشروعات في قطاع الكهرباء بشمال سيناء بقيمة 95 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت منطقة تعمير شمال سيناء عن تنفيذ مشروعين في قطاع الكهرباء بشمال سيناء، وجارى إنشاء 5 مشروعات أخرى بتكاليف إجمالية 95 مليون و364 ألف جنيه.

وقال المهندس ناجى إبراهيم محمد، رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، إنه تم بالفعل تنفيذ مشروعين تكلفا 13 مليون و142 ألف جنيه منهما إنشاء خط جهد متوسط للربط بين الحسنة والمغفر في وسط سيناء بطول 3.5 كيلو مترات من إحالة وتجديد للخط القائم بطول 10 كيلو مترات، وبتكلفة 7 ملايين و142 ألف جنيه، إلى جانب إنارة الطريق الدولى الساحلى مرحلة أولى من سبيكة حتى مزار بطول 7 كيلو مترات وتكلفت 6 ملايين جنيه.

وأضاف أنه جارى العمل على تنفيذ عدد 5 مشروعات أخرى تتكلف 82 مليون و222 ألف جنيه، من بينها: إنارة المرحلة الثانية من الطريق الدولى في المسافة من الميدان حتى سبيكة بطول 15 كيلو مترا ومن مزار حتى الروضة بطول 15 كيلو مترا في الاتجاهين وبتكلفة 21 مليون و545 ألف جنيه، إنارة المرحلة الثالثة من الطريق الدولى من الروضة حتى سلمانة بطول 20 كيلو مترا في الاتجاهين وتتكلف 36 مليون و174 ألف جنيه، وكذا انارة المرحلة الرابعة من الطريق الدولى فى المسافة من مصفق حتى بئر العبد بطول 12.5 كيلو مترا بتكلفة 7 ملايين و 729 ألف جنيها .

كما يجرى انشاء ومد خط كهرباء جهد متوسط جهد 22 كيلو فولت بطول 11 كيلو مترا ، وربط لوحة نخل بلوحة رأس النقب جهد 22 كيلو فولت وبتكلفة 12 مليون و 647 ألف جنيها .. علاوة على توصيل وتدعيم التيار الكهربى لتجمع أم غريقدة مركز نخل فى وسط سيناء بتكلفة 4 ملايين و 127 ألف جنيها .