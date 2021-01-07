شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 55 شنطة رياضية على المتميزين من ذوي القدرات والهمم بمراكز شباب الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أنه تم توزيع 55 شنطة رياضية كدفعة أولى على المتميزين الرياضيين من ذوي الهمم بمركزي شباب ديرب نجم وههيا، لتشجيعهم على ممارسة الرياضة وتحقيق البطولات وحصد الميداليات الذهبية، وكذلك تحقيق مراكز رياضية متقدمة في مختلف البطولات الرياضية الإقليمية والعالمية والبارالمبية ورفع اسم مصر عاليًا.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي القدرات والهمم، بهدف توسيع قاعدة الممارسة وجذب الشباب منهم، ودمجهم في المجتمع، وبث روح المنافسة الشريفة بينهم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب وتنميتها وزيادة الانتماء واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.

وقدم الرياضيون المتميزون من ذوي القدرات والهمم، الشكر لمحافظ الشرقية لدعمه الدائم والمستمر لهم وتهيئة الأجواء المناسبة أمامهم لمختلف الألعاب الرياضية، والمشاركة في البطولات وحصد الميداليات.

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة تولى إهتمامًا كبيرًا بذوى القدرات والهمم من الرياضيين، والذين يمثلون المحافظة في بطولات الجمهورية والمحافل الدولية، ويحققون إنجازات غير مسبوقة في مختلف الألعاب، مشيرًا إلى أنه في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات والهمم، قامت محافظة الشرقية بتجهيز 250 شنطة رياضية تحتوي على أحذية وملابس رياضية، لتقديمها للمتميزين رياضيًا من ذوي الهمم بمختلف مراكز الشباب بنطاق المحافظة.