شكرا لقرائتكم خبر عن «رسلان» يتابع انتظام حركة القطارات على خطوط السكة الحديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

من خلال غرفة العمليات المركزية، تابع المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، الخميس، انتظام سير حركة القطارات على كل الخطوط والتواصل مع مكاتب حجز التذاكر والمسؤولين عن التعامل مع الجمهور من صرافي التذاكر ومشرفي القطارات للتأكيد على حسن معاملة الجمهور والتقييد بأعلى درجات المهنية بهدف كسب رضا الركاب عن مستوى الخدمات المقدمة لهم، والتي تعد من ثوابت منظومة السكة الحديد الجديدة.

وشدد رئيس هيئة السكة الحديد على انضباط الخدمات بكل أركان المرفق وخطوطه وقطاعاته مع العاملين المتواجدين بمواقعهم يوم العطلة الرسمية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لاستمرار الخدمات التي تقدمها السكة الحديد بكفاءة وجودة عاليتين.