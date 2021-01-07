شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يشيد بدور «القوى العاملة» في تنفيذ ورش العمل التدريبية للشباب والمرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار مدحت الغمراوي ، وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية، إن المديرية تقوم بتنفيذ العديد من البرامج وورش العمل التي تهدف إلي إعادة تأهيل الشباب والفتيات ، لتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل وتوفير فرص عمل حقيقية أمامهم، لافتا إلي قيام المديرية بتنفيذ دورة التفصيل والحياكة للسيدات بورشة التدريب المهني بمركز ومدينة أولاد صقر ، وذلك بتدريب 15 فتاة علي فن التفصل والحياكة ، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورنا المستجد.

أوضح وكيل الوزارة أنه خلال ورشة العمل تم تعليم المتدربات فنون التفصيل والحياكة ، وكيفية إعادة تدوير الملابس القديمة بشكل جديد للاستفادة منها مرة أخري ، وكذلك عرض فيديوهات لأحدث خطوط الموضة العالمية لتنفيذ بعض الأفكار بطريقة سهلة ومبسطة ، وذلك بهدف اكتساب خبرات جديدة من خلال التدريب على يد نخبة من المدربين المتخصصين ، مشيرا إلي قيام المديرية بمعاونة المتدربين في الالتحاق بالعمل بالمنشآت الصناعية بالقطاع الخاص ، وكذلك لتمكينهم من إقامة مشروعات خاصة بهم تعمل علي تحسين مستوى معيشتهم.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب ، محافظ الشرقية ، على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية والندوات التثقيفية وورش العمل للشباب والفتيات بمختلف فئاتهم العمرية ، لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم ودمجهم بسوق العمل ، وخاصة الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لهم للعمل ، وتعلم حرف جديدة تدر عليهم دخلا وليحيوا حياة كريمة.

وأشاد المحافظ بدور مديرية القوى العاملة في تنفيذ ورش العمل في مختلف المجالات ، لتدريب الشباب والمرأة وتعليمهم حرف جديدة ودمجهم بسوق للعمل ليحيوا حياة كريمة ، وكذلك تنظيم ملتقيات التوظيف لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في العمل في القطاع الخاص لدفع عجلة العمل والإنتاج ، وكذلك تنفيذ المبادرات لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة العملية، لتأهيلهم لسوق العمل في القطاع الخاص وإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة.