شكرا لقرائتكم خبر عن «الشعر والتعبير عن الثورات».. محاضرة بقصر ثقافة السنبلاوين بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم نادي أدب السنبلاوين بالدقهلية محاضرة بعنوان «الشعر والتعبير عن الثورات» ألقاها الشاعر علي عبدالعزيز.

وأشار «عبدالعزيز» إلى أنه إذا بدأ الشعراء يعبرون عن الثورة ويتمتمون بها ولم يقطعوا بعد شوطًا جوهريًا للتعبير عن الثورة بكل أبعادها، فإن النقاد بدورهم قد بدأوا يتمتمون ويحاولون بلورة بعض الأفكار الجوهرية التي يحتضنون بها شعر الثورة، داعيًا كل الشعراء إلى الاهتمام بما يكتبه النقاد لأنه يفتح أفقًا جديدة في تناول الشعر والتعبير عن الثورات وحماس الشعوب.

كما عقد قصر ثقافة ميت الفرماوي محاضرة بعنوان «ترشيد الاستهلاك ضرورة للفرد والمجتمع» حاضرها م. محمد أحمد، أشار فيها إلى أهمية نشر ثقافة الترشيد في حياتنا للحفاظ على مواردنا المادية والطبيعية المحدودة وأيضًا تخفيف العبء عن الدولة، فترشيد الاستهلاك يعني تعديل الأنماط والعادات الاستهلاكية، بحيث يتسم السلوك الاستهلاكي سواء للفرد أو الأسرة بالتعقل.