شكرا لقرائتكم خبر عن يوم كشفي في مكتبة مصر الجيدة بحى الأسمرات الإتنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمي، يوم كشفي لرواد مكتبة مصر الجديدة في حي الأسمرات يشارك فيه حوالي 25 طفل وطفلة ، بهدف تطوير مهارات القيادة والاتصال، وتعزيز مفهوم «الريادة»، وتسليط الضوء على أهمية قيمة الصداقة والمساهمة في بناء المجتمع وذلك في الثانية عشر من صباح يوم الإثنين القادم ا 11 يناير الجاري.

تدور فعاليات اليوم على مدار 3 ساعات ، وبالتعاون مع الاتحاد العام للكشافة البحرية .

قال الدكتور نبيل حلمي أن جمعية مصر الجديدة ، تولي اهتماما بالغا بالكشافة وتعمل جاهدة على إبراز دورها وتفعيل منهجها الكشفي بما يحقق أهداف الجمعية في المساهمة في تنمية قدرات الكشافين وإنماء شعورهم بالواجب نحو وطنهم ومجتمعهم وأنفسهم. واكد حلمى ، ان الحركة الكشفية اصبحت دافعة للمجتمعات والدول التي تراهن على شبابها وشاباتها للارتقاء بواقعها، وضمان استدامة استقرارها الاجتماعي، نظراً لما تقدمه الحياة الكشفية من فرص تثري ثقافة المسؤولية وسلوكيات العمل المجتمعي في نفوس الشباب.

من جانبها قالت مروة عبد الرحمن مدير مكتبة مصر الجديدة للطفل، إن الاحتفالية تتضمن برنامجاً حول تعزيز الثقة بالنفس واحترام الذات لدى المشاركين ، إلى جانب تنمية مهارات الاتصال والقيادة الفاعلة، ما يساهم في دعمهم وإعدادههم لإحداث تغيير إيجابي في المجتمع.