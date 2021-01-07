شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح ماسورة صرف صحي واستبدال غطاء غرفة تليفونات بمركزي الزقازيق وبلبيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه حريص كل الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لجميع فئات المجتمع، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية، موجهاً الجهاز التنفيذي بضرورة تضافر كافة الجهود للعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات، وتلبية احتياجاتهم في المرافق والخدمات التي تمس حياتهم اليومية.

وفى هذا الإطار، قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، لإصلاح ماسورة مياه صرف صحي بشارع جمال عبدالناصر، حيث تم الدفع بسيارات الكسح والشفط والعمال والمعدات اللازمة، لشفط المياه المتراكمة وإصلاح ماسورة المياه والتأكد من عملها بشكل جيد حتى لا يتم تسريب المياه مرة أخرى، وتم فتح الشارع أمام حركة المارة والسيارات.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، بالتنسيق مع شركة الاتصالات، بإصلاح تلفيات في غطاء غرفة تليفونات يقع وسط الشارع الرئيسي أمام مشتل كلية الزراعة، حيث تم استبدال الغطاء القديم للغرفة بآخر جديد حفاظاً على أرواح وسلامة المارة.

فيما أعرب الأهالي عن سعادتهم للاستجابة السريعة والفورية من الجهاز التنفيذي، لحل العقبات التي تواجههم بشكل يومي، والارتقاء بمستوى الخدمات في كافة القطاعات.