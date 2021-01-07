شكرا لقرائتكم خبر عن «صناعة الصورة الذهنية الإيجابية لإفريقيا».. حلقة نقاشية مع إعلاميي جنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الأستاذة الدكتورة حنان يوسف، أستاذ الإعلام وعميد كلية الإعلام واللغة بالأكاديمية البحرية بالقرية الذكية، مع وفد الإعلاميين من دولة جنوب السودان في حلقة نقاشية عن «صناعة الصورة الذهنية الإيجابية لإفريقيا في الإعلام الغربى».

تناول اللقاء الحديث عن الصورة الذهنية السلبية لإفريقيا في الإعلام الغربى، وأسبابها والآثار المترتبة عليها، والحلول المقترحة لتغيير هذه الصورة.

وقالت الدكتورة حنان يوسف، إن الإعلام الغربي بشكل عام يصور إفريقيا على أنها قارة المشكلات والانقلابات والصراعات، وهي صورة ظالمة، موضحةً أن معظم الشعوب الإفريقية الآن تشهد العديد من الإنجازات.

وشارك إعلاميو جنوب السودان في اللقاء بطرح مقترحات إيجابية لبناء استراتيجية إعلامية تمكن من تصحيح صورة جنوب السودان في الغرب.

وأشادت عميد كلية الإعلام بدور مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة الذي يمتد منذ سنوات كونه جسرًا حقيقيًّا للتواصل بين مصر والشعوب الإفريقية من خلال تقديم العديد من الدورات الناجحة، وكذلك دوره كدبلوماسية إعلامية في التواصل بين مصر وأشقائها الأفارقة، وهو ما يتفق مع ما تطرحه القيادة السياسية المصرية بالتشجيع الدائم على أن تظل مصر، دولةً وحكومةً وشعبًا ومؤسسات، على تواصل دائم مع أشقائها من الدول الإفريقية.