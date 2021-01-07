شكرا لقرائتكم خبر عن «إلحقينا ياسيادة الوزيرة».. بث مباشر من مستشفى دمنهور يشكو نقص الأكسجين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتشر على وسائل التواصل الإجتماعي بث مباشر لأحد الأشخاص والذي كان مستلقيا على أحد الأسرة، ويبدو فى الخلفية أجزاء من جسم لشخص يرتدي ملابس العزل، وقال إنه موجود في مستشفى صدر دمنهور في محافظة البحيرة ويشكو من نقص الأكسجين في المستشفى، وتداخل معه شخص آخر في الفيديو أكد نفس كلامه عن نقص الأكسجين، بينما نفت مديرية الصحة بالبحيرة وجود أي مشكلة فى الأكسجين فى المستشفى.

حاز البث على على 225 اعجابًا و800 تعليقًا و26 ألف مشاهدة، وألف مشاركة خلال 3 ساعات من بثه على موقع «فيس بوك».

وقال هذا الشخص في البث المباشر: «الأكسجين نقص علينا احنا في مستشفى صدر دمنهور، الأكسجين نقص علينا الأكسجين نقص علينا الأكسجين يا ناس، الأكسجين يا ناس، الناس كلها بتصرخ، يا ناس يا ناس .. يا سيادة الوزيرة، يا وكيل وزارة الصحة، الناس كلها بتصرخ يا ناس، يا سيادة الوزيرة، يا وكيل وزارة الصحة، يا ناس.

وتم سماع أصوات آهات المرضى أثناء البث، وتداخل أخر في البث :« انجدينا يا سيادة الوزيرة، انجدينا يا سيادة الوزيرة، الأكسجين خلص في المستشفى يا سيادة الوزيرة في صدر بدمنهور».

ومن جانبه قال الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن المستشفى فيها 16 ألف لتر أكسجين، وأنه توجد لجان مستمرة تتابع على مدار الساعة مستشفيات العزل وموقف الأكسجين فيها، وأن صوت الأكسجين يظهر أنه يعمل في الفيديو المتداول، ونحن نتواجد في المديرية يوميًا حتى الفجر لمتابعة أى مشاكل تطرأ على الأكسجين.

«الحقينا يا سادة الوزيرة الأكسجين خلص علينا».. بث مباشر من مستشفى صدر دمنهور