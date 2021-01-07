شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل عام مطرانية كفرالشيخ يهنئ المصريين بعيد الميلاد: «ولد الحب يوم مولد عيسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفرالشيخ ودمياط وديرالقديسه دميانة، التهنئة لكل أفراد الشعب المصري والمنطقة بعيد الميلاد المجيد.

وقال القمص لـ«المصري اليوم»: «هذا الميلاد المعجزة الذي جاء لتخليص العالم من الشر، وعلم الناس الحب والسلام»، مضيفا: «أمير الشعراء أحمد شوقي قال: (ولد الحب يوم مولد عيسي)».

وأشار إلى أن الله لم يخلق شيئا هباءا وبالصدفة، ولكن يخلق كل شيء لحكمه هو يعلمها، مؤكدا أن فيروس كورونا من مخلوقات الله ولم يأت بالصدفة، ولكن لحكمه من الله يعلمها هو. وتابع: «نطلب من الله أن يزيح عنا هذا الوباء».