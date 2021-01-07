شكرا لقرائتكم خبر عن خبير مرورى يوضح كيفية تفادى الحوادث على الطرق السريعة بسبب الشبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء صلاح عبد الوهاب الخبير المرورى، إنه يفضل إلغاء الرحلات أو تأخيرها لحين وضوح الرؤية بالطرق بعد ظهورها خلال الفترات الماضية، وكذلك استمرارها في الأيام المقبلة، للحد من وقوع الحوادث المرورية، وحرصا على سلامة المواطنين، ويتم غلق الطرق من قبل إدارة المرور لمنع الحوادث، بسبب ظهور الشبورة الكثيفة، والتى تؤدى إلى انعدام الرؤية.

وأضاف الخبير المرورى، أنه على قائدى السيارات إضاءة جميع الأنوار مع وضع النور الأمامى فى الوضع المنخفض، تجنباً لانعكاس الضوء بفعل الشبورة، مما يؤدى إلى عدم وضوح الرؤية مع توخى الحذر أثناء القيادة، وعدم التوقف نهائيا على جانبي الطريق في حالة التواجد على الطرق وظهور متقطع للشبورة لمنع وقوع الحوادث.

ولفت اللواء عبد الوهاب، أنه يجب على جميع السائقين زيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التى أمامك، مع الالتزام بالمسار (الحارة المرورية)، مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية، كما يجب السير فى الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع مع فتح جزئى لأحد النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج، مع القيام واستعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج.

وكانت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، أغلقت 13 محورا مروريا بنطاق المحافظات منعا لوقوع اى حوادث مرورية بسبب الشبورة المائية.