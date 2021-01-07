شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: انتقال السلطة يمثل نهاية أعظم فترة فى تاريخ الرئاسة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أول اعتراف بنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية، قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إن انتقال السلطة يمثل نهاية لأعظم فترة في تاريخ الرئاسة الأمريكية، لكنه بداية لمعركتنا من أجل جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى.

بيان ترامب بشأن التصديق على نتائج الانتخابات نشر على حساب نائب كبير موظفي البيت الأبيض للاتصالات على تويتر، حيث تعهد ترامب بانتقال منظم للسلطة فى العشرين من يناير الجارى.

ووافق مجلس الشيوخ والنواب الأمريكيين في جلستهما المشتركة، على التصديق على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية، بأكثر من 270 صوتا.

ورفض مجلس النواب الأمريكى، منذ قليل، الطعن على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية فى ولاية بنسلفانيا.

واستقال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي ماثيو بوتينجر من منصبه، احتجاجا على اقتحام مؤيدي الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول).

وذكر ذلك مصدر مقرب من بوتينجر لشبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الخميس، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد. وكان محتجون مؤيدون لترامب قد اقتحموا أمس الأربعاء مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) في محاولة غير مسبوقة لمنع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس المنتخب "جو بايدن" في الانتخابات الرئاسية، وهذا تسبب في اندلاع احتجاجات أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.

وكانت مصادر مطلعة، قالت إن اثنتين من كبار مساعدي السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب استقالتا الأربعاء، في أعقاب العنف في مبنى الكونجرس، بينما يفكر مسؤولون كبار آخرون في البيت الأبيض في الاستقالة، بينهم روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي ونائبه ماثيو بوتينجر.