شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يعيد فتح طريق الإسماعيلية الصحراوى بعد تلاشى الشبورة ووضوح الرؤية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، فتح طريق الإسماعيلية الصحراوى بعد تلاشى الشبورة بشكل تدريجى وسط تواجد الخدمات منعا لوقوع أى حوادث مرورية، ووضوح الرؤية.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بالطرق السريعة، وأهابت بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق، منعا لوقوع الحوادث.