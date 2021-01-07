شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 6 نصائح للمساعدة فى تعزيز الحالة النفسية بالتزامن مع كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 6 نصائح للمساعدة في تعزيز الصحة النفسية في مواجهة ازمة كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن التواصل مع الأمانة العامة للصحة النفسية يرجى الاتصال على الأرقام:

08008880700 0220816831

وتضمنت النصائح التى ترفع من الصحة النفسية النوم مبكرا مع تخصيص وقت للقيام بالاشياء الذى يحبها الشخص وتناول الوجبات الصحية بالاضافة الي تخصيص وقت للراحة والعمل مع ممارسة الرياضة بانتظام والمحافظة علي النظافة الشخصية .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



