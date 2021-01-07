شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 56 محضرا بسبب الكمامة وحملات ليلية لضبط الشيشة فى المقطم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن رئيس حى المقطم اللواء طارق الكومى، حملة لتطبيق الغرامات على غير الملتزمين بقرار ارتداء الكمامة، علاوة على وغلق كافة المقاهي والمطاعم التى لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال اللواء طارق الكومى رئيس حى المقطم، إنه سيتم تطبيق القانون بكل حزم على كل من يخالف تعليمات مجلس الوزراء و وزارة الصحة الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه يتم شن حمالات مكثفة بجميع شوارع الحى على مدار الساعة لضبط المخالفين.

وأضاف رئيس حى المقطم لـ ”الخليج 365”، أنه تم تحرير ما يقرب من 56 محضرا لمواطنين لم يرتدوا الكمامة أثناء السير بالطريق ، لافتا إلى أنه تم تحصيل مبلغ 50 جنيه من كل مواطن تم تحرير محضر ضده.

وأشار اللواء طارق الكومى، إلى أنه يتم أيضا شن حمالات على جميع المقاهى و المطاعم التى لا تلتزم بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، مشيرا إلى أنه يتم استهداف المقاهى ليلا للتأكد من الالتزام بعدم تقديم الشيشة وغلق أى مقهى يخالف هذه التعليمات.