شكرا لقرائتكم خبر عن بشائر 2021.. أسعار المنتجات الزراعية تسجل انخفاضا ملحوظا بالأسواق.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر عوائد المشروعات الزراعية التى أقامتها الدولة على مدار الأعوام الستة الماضية من زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية، وهو ما ساهم فى زيادة المعروض من جميع الأصناف الزراعية، ويعد قطاع الخضروات أكثر القطاعات التى يتضح بها نتاج المشروعات القومية، حيث انخفضت أسعار جميع الأصناف في السوق المحلي سواء على مستوى الجملة أو المستهلك.

ومع بداية عام 2021، سجلت جميع أصناف الخضروات في سوق العبور للجملة أسعارا تقل عن 5 جنيهات للكيلو، ووصل إجمالي تلك الأصناف لـ25 صنفًا أسعارهم تبدأ من أقل من 5 جنيهات، يأتى ذلك بالرغم من جائحة كورونا التي هددت الكثير من السلع، إلا أن قطاع الخضروات أكثر القطاعات استقرارا فى السوق المصرى، هذا بالرغم من ارتفاع الصادرات لأكثر من صنف، وهو ما يؤكد قدرة قطاع الزراعة على تحقيق الاكتفاء الذاتى ونجاح الخطط الاستراتيجية فى القطاع التى ساهمت فى زيادة نسبة المعروض بالسوق المحلى وانخفاض الأسعار لتصبح في متناول الجميع.

ويرصد الخليج 365 أبرز الأصناف واسعارها وفقا السعر الرسمي بسوق العبور



المنتجات الزراعية تسجل انخفاضا ملحوظا بالأسواق



أسعار الخضروات تسجل انخفاضا



أسعار المنتجات الزراعية تسجل انخفاضا ملحوظا بالأسواق