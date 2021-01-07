شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة بالواحات فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت أجهزة مركز ومدينة الواحات البحرية برئاسة الدكتور صبري شاكر من إزالة تعديات على أراضي الدولة تنفيذا للقرار 174 لسنة 2020، حيث تمت إزالة شبكات رى وتنقيط، وطاقة شمسية، وأشجار زينة حديثة الغرس، مقامة على مساحة 3 فدان بمنطقة عين الغفر شمال مدينة الباويطى يأتى ذلك فى إطار فرض هيبة وسيطرت الدولة والحفاظ على أراضى أملاك الدولة.

كانت محافظة الجيزة تمكنت من استرداد 300 فدان أراضى أملاك الدولة بمنطقة غرب روني بطريق الحيز بمركز الواحات البحرية حيث تمت إزالة التعديات من على الأرض واستردادها.

من جانبه كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمواجهة حازمة لمخالفات البناء وعدم السماح بالبناء المخالف او التعديات على الأراضي أملاك الدولة أو الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة أى مخالفات جديدة على الفور، مشيراً إلى أنه تم إزالة 25 حالة بناء مخالف وتعدى على الأراضي الزراعية بمراكز ومدن أبو النمرس والحوامدية ومنشأة القناطر وحى بولاق الدكرور والهرم . لافتا انه تم ازاله 5 مخالفات بناء بمنطقة ابو والي على مساحة 70متر بالإضافه الي إزالة تعدى بالمخالفة بإقامة حوائط داخليه ببرج خلف منطقة العطور بمدينة الحوامدية وازاله مخالفات بناء على مساحه 3 الاف م بقرية بنى سلامه و إيقاف اعمال بناء مخالف مكونه من أسور من البلوك الابيض على مساحه 300متر تقريبا بقريه بني سلامه بمركز منشأة القناطر .

كما تم إزالة 8 حالات بناء مخالف عبارة عن أسوار وغرف من البلوك الأبيض المقامة بالمخالفة على أراضى زراعية على مسطح 1120 م بمناطق عزبة نامه بمنيل شيحة وتقسيم فؤاد سلطان بالمنصورية وإيقاف أعمال بناء مخالف للدور الاول بعقار بشبرامنت بالأضافه الى إزالة هنجر على مسطح 500 م بطريق اللبينى وغرف وتندات من الصاج وشاسيهات لإقامه قاعات أفراح بمنطقة شبرامنت وجميعهم بمركز ومدنة أبو النمرس الى جانب ازالة سور من البلوك الحجرى تتراوح اطوالها ما بين 30 الى 300 م2 وغرف بمساحه 25 م2 متعدية على املاك الدولة بمنطقة الدائرى بمركز الواحات ومدينة الباويطى .