شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات الدولة تهنئ البابا تواضروس والمسيحيين بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت قيادات الدولة، البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والمسيحيين بعيد الميلاد المجيد.

القوات المسلحة تهنئ البابا تواضروس والمسيحيين

وبعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزيـر الدفاع والإنتاج الحربي ببرقيـة تهنئـة لقداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبـة عيد الميلاد المجيد، هذا نصها: قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يسعدني أن أهنئ قداستكم بذكرى الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام داعين الله أن يعيدها على قداستكم وعلى الأقباط من أبناء الوطن بالصحة والخير والبركات، وإنني أنتهز هذه المناسبة لأعرب لكم عن اعتزازى واعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم الوطنية التي أكدت أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة، كما أنني أشيد بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة من الأقباط، ووفائهم بالمهام والمسئوليات التي يحملون أمانتها لتظل القوات المسلحة برجالها الدرع القوي الحامي للوطن والحصن المنيع للشعب، بارككم الله ورعاكم، وكل عام وقداستكم بخير."

كما بعث الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لقداسة البابا بالمناسبة ذاتها، وفي السياق نفسه أصدر الفريق أول محمد زكي توجيهًا لتهنئة كافة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود الأقباط من رجال القوات المسلحة والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبـة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وزير الداخلية يهنئ قداسة البابا والاقباط بعيد الميلاد المجيد

بعث محمود توفيق "وزير الداخلية" برقية تهنئة لصاحب الغبطة والقداسة البابا تواضروس الثانى - بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية - بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد .. جاء بها:-يسرنى أن أبعث لقداستكم والإخوة المسيحيين بأصدق التهانى وأسمى الأمانى بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد ، إن احتفال مصر بعيد الميلاد المجيد إنما يعكس حقيقة المشاعر الطيبة والروابط التى تُجسد مشاعر التماسك بروابط الإنتماء والمواطنة الرائعة للمصريين العظماء لتحقيق أهدافهم السامية نحو المزيد من التنمية ، كل عام وقداستكم بخير".

كما بعث محمود توفيق "وزير الداخلية" برقية تهنئة لجميع الأقباط المسيحيين من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين .. وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام - بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد.. جاء بها:- إننا إذ نشارك أشقاؤنا إحتفالهم السنوى بعيد الميلاد المجيد لنؤكد لهم إعتزازنا بكل ما يجمع أبناء الأمة من محبة ومودة تميز المصريين وتؤكد على إصرارهم على وحدتهم وتماسكهم فى مواجهة الشدائد .

رئيس الوزراء يُهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وفي برقيته، عبر رئيس مجلس الوزراء عن أخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بهذه المناسبة، داعيا لقداسة البابا بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى وطننا وشعب مصر العظيم بالخير، والأمن، والسلام.

رئيس البرلمان يهنئ قداسة البابا بالعيد

هنأ الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان قداسة البابا تواضروس الثانى، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، جاء ذلك في برقية بعث بها اليوم لقداسته.

وقال الدكتور عبدالعال فى برقيته: " في هذه الأيام المباركة التي تهل علينا فيها نسمات أعياد الميلاد المجيدة ‏إيذانًا باحتفال شعب مصر بعنصريه بهذا اليوم، هذا الشعب العظيم، الذى لا يرهبه ‏إرهاب من ضل السبيل، الذين يغضبهم دقات أجراس الكنائس يودون لو يخرسونها، ‏لكن أبدًا لن ينالوا مآربهم مع مصرنا الحبيبة، إن مصر التي قلتم فيها نيافتكم: "نستطيع أن ‏نعيش بلا كنائس، لكننا لا نستطيع أن نعيش بلا وطن" "وما ذلك إلا وصفًا دقيقًا ‏لمدى تشابك نسيج هذه الأمة بعنصريها، التي لا تزيد الأيام والمحن خيوطه إلا ‏متانة" .

وأكد: "هذه المحبة تستمد زادها من عبق رسالتين سماويتين منزلتين من لدن حكيم ‏خبير‏، وبهذه المناسبة الجليلة، يطيب لنا أن نتقدم إليكم باسمنا واسم نواب ‏الشعب ولجميع الأخوة المسيحيين بأصدق التهانى، مقرونة بأجمل التبريكات"

وزارة الأوقاف تهنئ بعيد الميلاد

تلقى قداسة البابا تواضروس الثاني تهنئة، من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد والعام الميلادي الجديد، كما كلف ممثلي الوزارة فى المحافظات بتهنئة الكنائس المصرية كافة.

وقال وزير الأوقاف في تهنئته نسأل الله(عز وجل) أن يجعله عامًا مباركًا على مصرنا العزيزة وعام أمن وسلام على العالمين، وأن يعجل سبحانه وتعالى فيه برفع البلاء عن البلاد والعباد وعن البشرية جمعاء، مجد في الاعالي وسلام علي الارض وبالناس المسرة.

برقية تهنئة بالعيد من رئيس مجلس الشيوخ لقداسة البابا

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد.

وقال رئيس مجلس الشيوخ في برقيته: قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يسعدني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أن أتقدم لقداستكم ولجميع الأخوة المسيحيين بخالص التهاني القلبية، مقرونة بأطيب التمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على قداستكم وعلى جميع الأخوة الأقباط بموفور الصحة والسداد، وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والازدهار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام والإخاء بين أبناء الوطن جميعا، كي تنعم مصر بالأمن والأمان والاستقرار تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكل عام وقداستكم بخير".

وزيرة الصحة والسكان تهنىء قداسة البابا تواضروس الثاني

تقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالتهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

كما هنأت وزيرة الصحة والسكان جميع الأطقم الطبية المسيحيين، داعية لهم بالصحة والسعادة وعلى مصرنا الغالية وشعبها العظيم بالخير واليمن والسلام.

وأكدت الوزيرة أن مصر تضرب أروع الأمثلة في التكاتف بين جموع المواطنين لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة الشعب المصري العظيم، معربة عن تمنياتها أن تأتي الأعياد بالبركة والخيرات للبلاد، وأن يحفظ الله مقدرات وطننا الحبيب حتى عبور هذه الجائحة بأمان.