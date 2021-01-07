شكرا لقرائتكم خبر عن القردة فوفا تحتفل مع زوار حديقة الحيوان فى عيد الميلاد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد بيت القردة "فوفه" بحديقة الحيوان بالجيزة ، إقبال كبير من الزوار ، لمشاهدة القردة "فوفه"، حيث داعبت القردة الزائرين بعروض بهلاونية أضفت البهجة والسرور على نفوس الزائرين قابلوها بالتقاط الصور التذكارية .

يأتى ذلك تزامنا مع توافد الأسر المصرية، علي حديقة حيوان الجيزة، وذلك احتفالًا بعيد الميلاد المجيد، بالأسعار العادية للتذكرة 5 جنيهات فقط.

وفتحت حديقة الحيوان 5 منافذ لبيع التذاكر الجمهور ، وسط إجراءات احترازية للتأكيد على الزائرين بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالحديقة فضلا عن عدم التكدس على بيوت الحيوانات .

واستعدت حديقة الحيوان بالجيزة ، لاستقبال عيد الميلاد المجيد بخطة محكمة لمواجهة الازدحام ومنع تكدس الزائرين، وزيادة عدد منافذ بيع التذاكر، وعروض مختلفة للحيوانات بجبلايات القرود والشمبانزى والأسود والنمور والزرافات والمتحف الحيوان، وعروض بانوراما للولادات الصغيرة حتى يستمتع الأطفال برؤية الحيوانات الصغيرة، وعروض للنعام، والزواحف وللطيور.