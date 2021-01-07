شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يزور مشتل المنيب ويوجه برفع كفاءة الأصول غير المستغلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مشتل قطاع الإرشاد الزراعى بمنطقة المنيب فى محافظة الجيزة، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بحصر الأصول غير المستغلة أو مستغلة بشكل غير اقتصادى لرفع كفاءتها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها الأمر الذى يدعم جهود التنمية التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

القصير أعلن عدم رضائه عن أسلوب إدارة المشتل وقرر إعادته إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والتوجيه بحصر جميع الزراعات وجرد جميع المخازن والمعدات، لحين دراسة أفضل الحلول لاستغلاله مؤكدا أن مشتل المنيب الذى تبلغ مساحته 14 فدان فى موقع متميز على النيل يجب إدارته بأعلى كفاءة أو استغلال أرضه فى أغراض أخرى تعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى.