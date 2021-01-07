شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بـ"بريتوريا" يهنئ أبناء الكنيسة المصرية فى جنوب أفريقيا بعيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار "أحمد الفاضلى"، السفير المصرى فى جنوب أفريقيا، وعدد من أعضاء السفارة المصرية ورؤساء مكاتبها الفنية، صباح اليوم الخميس، بزيارة إلى مقر الكنيسة القبطية المصرية فى "جوهانسبرج- جنوب أفريقيا"، للقاء نيافة الأنبا "أنطونيوس مرقس" مطران الكنيسة وعدد من أبنائها، لتقديم التهنئة بمُناسبة عيد الميلاد المجيد.

ونقل "الفاضلى" خلال الزيارة رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتهنئة أبناء الجالية المصرية من الأقباط فى "جنوب أفريقيا" بهذه المُناسبة والتى جاء نصها؛ "الأخوة والأخوات أقباط مصر فى الخارج، يطيب لى أن أبعث إليكم بأصدق التهانى القلبية وأخلص التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وأغتنم هذه المناسبة الطيبة كي أعرب عن خالص تمنياتي لكم بدوام التوفيق والنجاح، داعيًا الله تعالى أن يجعله عيدًا مُباركًا، وأن يُعيده عليكم بكل السعادة والخير، وأن يُنعم على مصرنا الغالية بدوام الرفعة والرخاء".

وخلال الزيارة أكد "الفاضلي"؛ أنه على الرغم من عدم إجراء احتفالية عيد الميلاد المجيد في مقر الكنيسة المصرية مساء الأربعاء 6 يناير 2021، كما هو مُعتاد كل عام، بسبب إجراءات الإغلاق الوطني في "جنوب أفريقيا" للحد من انتشار الموجة الثانية من فيروس "كورونا"، إلا أنه حرص على القيام بالزيارة ولقاء نيافة الأنبا "أنطونيوس مرقس"، لتقديم التهنئة والاحتفال مع أبناء الكنيسة بعيد الميلاد المجيد.

وقال "الفاضلي"؛ أن ذكرى عيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام هي مُناسبة للتذكرة بقيم المحبة والرحمة والتسامح والتعاون والتآزر والسلام بين الناس، مؤكدًا؛ أنها قيم يجب أن تسود في هذه الأوقات العصيبة والأوضاع الاستثنائية التي تمر بها الشعوب في ظل انتشار جائحة "كورونا"، والتي تتطلب من الجميع التصالح والتضامن والتلاحم قدر المُستطاع لعبور تلك الفترة العصيبة التي تمُر بها البشرية.

من جانبه؛ تقدم نيافة الأنبا "أنطونيوس مرقس" مطران الكنيسة القبطية المصرية في "جوهانسبرج- جنوب أفريقيا"؛ بالشكر إلى السفير "أحمد الفاضلي"، وأعضاء السفارة المصرية ورؤساء مكاتبها الفنية، على زيارتهم لمقر الكنيسة لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، وأكد "مرقس"؛ أن هذه الزيارة الطيبة تُعد مؤشرًا على عمق التواصل مع السفارة المصرية.

وفي نهاية اللقاء، أشار السفير "أحمد الفاضلي"، سفير "جمهورية مصر العربية" في "جنوب أفريقيا"، أن هذا اللقاء ليس الأول من نوعه مع نيافة الأنبا "أنطونيوس مرقس" وأبناء الكنيسة المصرية في "جنوب أفريقيا"، وأعاد التأكيد على استمرار التعاون والتواصل بين أبناء الجالية المصرية ومن بينهم أعضاء الكنيسة خلال الفترة القادمة.