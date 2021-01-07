شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات: انتظام صرف معاشات يناير لجميع الشرائح بماكينات الصرف الآلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏‎‏‎تتابع غرفة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، صرف معاشات يناير، حيث أشارت إلى انتظام الصرف لأصحاب المعاشات لجميع الشرائح من ماكينات الصرف الآلى مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

‏‎وتتضمن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات، بالإضافة إلى الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس تُقدر بـ25 مليار جنيه، منهم ما يقرب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر يناير، و7 مليار جنيه تكلفة صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس، مع الإتاحة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت "ميزة"، مهماً كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلى، والمقدر عددها 12 ألف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية، اعتباراً من اليوم الأول من الشهر.

‎وتقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، برئاسة اللواء جمال عوض، بالعمل على دمج جميع مكاتب التأمينات التابعة لصندوقي التأمين الاجتماعى على العاملين بالقطاع الحكومى، وكذلك العاملين فى قطاع الأعمال العام والخاص فى محافظة القاهرة والبالغ عددها 67 مكتبًا، ونقل الأرشيف الورقى منها، وتحويلها لمكاتب أمامية فقط "خدمة عملاء" مهمتها تلقى طلبات المتعاملين معها، على أن يخصص المبنى الرئيسى لصندوق التأمين الاجتماعي على العاملين بالقطاع الحكومي بمنطقة "لاظوغلى" بوسط العاصمة، ليصبح مركز عمليات التأمينات بمحافظة القاهرة، وتطبق الهيئة نفس آليات التطوير والدمج بمحافظتى الدقهلية وأسيوط فى نفس الوقت.