شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية للانتخابات تهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعثت الهيئة الوطنية للانتخابات، برقية تهنئه بمناسبه عيد الميلاد المجيد لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، داعين المولي أن يعيده علي قداسته وجميع الأقباط وسائر الشعب المصرى بالخير والسلام.

وشهدت كنائس مصر أداء صلاة قداس عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة داخل وخارج الكنائس في ظل تفشي وباء كورونا.

واقتصرت صلاة القداس على الآباء الكهنة والقساوسة والشمامسة فقط كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا، وارتدي الكهنة والشمامسة الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي داخل الكنائس.

وشهدت الكنائس أيضًا أعمال تعقيم وتطهير قبل بدء القداس كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما جرى التنبيه بعدم حضور أي مواطن للكنيسة وقت القداس، ومنع دخول أي شخص عدا الآباء الكهنة فقط والقساوسة، ضمن القرارات التي تم اتخاذها حفاظا على سلامتهم.

وتشهد الكنائس إجراءات أمنية مشددة أثناء احتفالات الأخوة الأقباط بعيدهم، وجرى نشر الخدمات الأمنية أمام الكنائس وغلق الشوارع المؤدية إليها بصدادات حديدية وتحويل الطرق لشوارع بديلة.

كما جرى تعقيم الشوارع المحيطة بالكنائس بمعرفة رجال المفرقعات ورفع القمامة الموجودة بالقرب من الكنائس وتقليم الأشجار الموجودة أيضا في محيط كل كنيسة، كإجراء أمني متبع للخروج بالاحتفالات بأمان ومنع أي شيء قد يعكر صفو الاحتفالات.