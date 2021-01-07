شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف تجاوزت الزرافة "سونسن" أحزانها وتفاعلت مع المحتفلين بعيد الميلاد.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد بيت "الزرافة" بحديقة الحيوان إقبال كبير من الزائرين على الحديقة لالتقاط الصور التذكارية مع الزرافة "سونسن" ، حيث حرص عدد كبير من الزوار على التقاط الصور معها واطعامها .

وقال حارس بيت الرزافة ، إن الزرافة "سونسن" عمرها 10 سنوات ، وأنها يعمل فى بيت الرزافة منذ 25 عاما ، لافتا إلى أن الزرافة بدأت استقبال زوارها من التاسعة صباحا ، وتم تقديم لها الأطعمة المحببه لها .

يأتى ذلك تزامنا مع توافد الأسر المصرية، علي حديقة حيوان الجيزة، وذلك احتفالًا بعيد الميلاد المجيد، بالأسعار العادية للتذكرة 5 جنيهات فقط.

وفتحت حديقة الحيوان 5 منافذ لبيع التذاكر الجمهور ، وسط إجراءات احترازية للتأكيد على الزائرين بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالحديقة فضلا عن عدم التكدس على بيوت الحيوانات .

واستعدت حديقة الحيوان بالجيزة ، لاستقبال عيد الميلاد المجيد بخطة محكمة لمواجهة الازدحام ومنع تكدس الزائرين، وزيادة عدد منافذ بيع التذاكر، وعروض مختلفة للحيوانات بجبلايات القرود والشمبانزى والأسود والنمور والزرافات والمتحف الحيوان، وعروض بانوراما للولادات الصغيرة حتى يستمتع الأطفال برؤية الحيوانات الصغيرة، وعروض للنعام، والزواحف وللطيور.