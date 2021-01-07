شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة المجلس القومى للمرأة تهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه وفروعه بالمحافظات، تهنئه بمناسبه عيد الميلاد المجيد إلى قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والشعب المصرى. وأعربت الدكتورة مايا مرسى عن أطيب تمنياتها لقداسة البابا ولجميع الأخوة المسيحيين بالصحة والسعادة ولوطننا المصرى الحبيب بدوام الامن والإستقرار والتقدم والازدهار وأن يعم الخير والسلام ربوع الوطن. وتابعت مرسى: إننا جميعا كمصريين نسيج واحد متماسك شريك فى حب الوطن والإخلاص له وتجمعنا روابط الأخوة والسلام والمحبة".