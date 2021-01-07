شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تهنئ الدكتور على جمعة بعد تعيينه بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الشيخ على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتى الجمهورية السابق- على تعيينه عضوا بمجلس النواب، مضيفا:" ثقة غالية من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعيين فضيلته عضوًا بمجلس النواب".

لفت طايع، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن وجود الدكتور علي جمعة في مجلس النواب يمثل إضافة كبيرة في مسيرة تجديد الخطاب الديني، ودفع مسيرة الوطن إلى الأمام، داعيا الله عز وجل أن يعينه في مهمته لخدمة الدين والبلاد والعباد، وأن يجعله مسددًا ومؤيدًا فيما يخطو إليه من أجل الصالح العام.

يذكر أنه وفقا لقانون مجلس النواب، فإنه يحق لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالمجلس؛ أي 28 عضوًا، نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس.

وكان قد هنأ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- الدكتور علي جمعة -عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الجمهورية السابق- على اختياره من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية- لتعيينه عضوًا بمجلس النواب.

وأكد المفتي في تهنئته أن وجود الدكتور علي جمعة في مجلس النواب يمثل إضافة كبيرة في مسيرة تجديد الخطاب الديني، ودفع مسيرة الوطن إلى الأمام.

كما توجه المفتي بخالص الدعاء إلى الله عز وجل أن يعينه في مهمته الجليلة لخدمة الدين والبلاد والعباد، وأن يجعله مسددًا ومؤيدًا فيما يخطو إليه من أجل الصالح العام.