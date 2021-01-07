شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء ترصد 555 مليون جنيه لتطوير شبكة الكهرباء بشمال سيناء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اهتمام كبير لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بمحافظة شمال سيناء، ”الخليج 365” يرصد لقرائه أهم المعلومات عن تطوير شبكات الكهرباء بمحافظتى شمال سيناء، لتوصيل التيار الكهربائى لهذه المناطق وربطها بالشبكة القومية، التى بلغت تكلفة تطويرها ما يقرب من 555 مليون جنيه، وفيما يلى ما تم تطوير بشبكات الكهرباء بشمال سيناء:-





تطوير شبكة الكهرباء بشمال سيناء بتكلفة 555 مليون جنيه:-

- 4 موزعات جهد متوسط

- 295 محولات وأكشاك قدرات مختلفة.

- 31 سكينة هوائية جهد متوسط.

- 21 وحدات ربط حلقى جهد متوسط.

- 815 عامود هوائى جهد متوسط.

- 95 كم خطوط هوائية جهد متوسط .

- 70كم خطوط أرضية جهد متوسط .

- 2333 عامود جهد منخفض.

- 765 كم خطوط هوائية جهد منخفض.

- 625 كم خطوط أرضية جهد منخفض.

- 103 صندوق توزيع جهد منخفض .

- توصيل التيار الكهربائي للتجمعات التنموية الجديدة.

- توصيل التيار لمصنع رخام الجفجافة بوسط سيناء.

- توصيل التيار الكهربائي لعدد 30 منزل بدوي بقرية الجوفة برمانة.

- توصيل التيار الكهربائى لعدد76 منزل بدوي بقرية الجوفة برمانة.

- تغذية قرى سهل الطينة ضمن مشروع استصلاح 400 الف فدان.

- توصيل التيارالكهربائى لانارة الطريق الدولى من كمين الميدان حتى سبيكة ومن تجمع مزار حتى قرية الروضة بطول 15 كم فى الاتجاهين (مرحلة ثانية)

- مشروع تغذية مدينة رفح الجديدة.

- توصيل التيار الكهربائى لمشروع 12 تجمع بدوى تنموى بشمال سيناء.

- مشروع تدعيم مدينة الشيخ زويد بخط مزدوج الدائرة.

- مشروع تغذية سوق الجملة الجديد.

- مشروع تغذية عمارات السيل.

- مشروع إنارة الطريق الدولي حتي الروضة.

- مشروع تغذية محطة رفع مياة - كرم ابو نجيلة.

- توصيل التيار لمحطة مياة ابوصقل.

- مشروع تغذية محطة تحلية المياه بالسكادرة.

- مشروع توصيل التيار لمحطة مياه غرب العريش.

- توصيل التيار الكهربائى لقرية الأمل.

- توصيل التيار الكهربائى لأنفاق شمال الإسماعيلية أسفل قناة السويس الجانب الشرقي والغربي والمناطق الأمنية بقدرة 26م ف ا.

- توصيل التيار الكهربائى لأنفاق بورسعيد أسفل قناة السويس الجانب الشرقي والغربي والمناطق الأمنية بقدرة 26م ف .