شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تهنئ الإخوة المسحيين بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، الإخوة المسيحيين بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يعيد الأعياد على مصرنا الغالية وعلى الأقباط من أبناء الوطن بالصحة والخير والبركات.

وٱعرب رئيس القطاع الديني، عن اعتزازه برباط المواطنة الوثيق، الذى يجمع بين قلوب المصريين، مسلمين ومسيحيين، الذين ضربوا أروع الأمثلة فى تضامنهم وترابطهم، وتصديهم لكل المخططات والمؤامرات معا، وتصديهم المشترك لجائحة كورونا المستجد، التى يشهدها وطننا العزيز، ويعانى منها العالم أجمع.

وتوجه طايع، بالدعاء للمولى عز وجل، أن يحفظ مصر وشعبها، ويديم عليهم نعمة الترابط والأخوة، ويوفق قادتها وجيشها ورجال أمنها لكل خير.