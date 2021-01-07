شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يحذر الجمهور من الجلوس بالمحطات أكثر من ساعتين لتجنب الغرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت شركة المترو الجمهور من التواجد داخل المحطات أكثر من ساعتين بما لا يسبب تزاحم فى ظل فى ظل فيروس كورونا وحتى لا يعرضوا أنفسهم للغرامة أثناء خروجهم من المحطات.

وأكدت شركة المترو أن أكثر فترة للراكب مسموح له بالتواجد داخل محطات المترو دون تغريمه تصل إلى ساعتين، وهى أقل من أي وقت يمكن أن تستغرقه رحلة الركاب بأى من الخطوط الثلاثة.

وأضافت شركة المترو أن بوابات الدخول والخروج الإلكترونية بمحطات الخطوط الثلاثة مبرمجة بقبول التذاكر فى الخروج لفترات توازى الوقت المتوقع تستغرقه رحلة الراكب، عقب ذلك لا تقبل البوابات خلال الخروج بالتذاكر ويعد الراكب مخالفا.

وأشارت إلى أنه فى هذه الحالة يتم تغريم الراكب غرامة قدرها 50 جنيها تحصل من كل شخص مثل الغرامة التى تحصل من كل راكب يقوم بركوب خطوطه الثلاثة بدون شراء تذكرة أو تخطى عدد المحطات المحددة لتذكرته التى بحوزته، ويتم تحصيلها من المخالف بشكل فورى.