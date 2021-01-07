شكرا لقرائتكم خبر عن اضحك مع القرد.. شاهد فاصل من الحركات البهلاونية لـ"فوفا" و"البرنس" بحديقة الحيوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد بيت القرود بحديقة الحيوان بالجيزة، إقبالا كبيرا من الزوار، لمشاهدة القرد "فوفا" والقرد "البرنس، حيث داعبت القرود الزائرين بعروض بهلاونية أضفت البهجة والسرور على نفوس الزائرين قابلوها بالتقاط الصور التذكارية .

وحرص حارس بيت القرد، على مناداة القرود باسمائها لجذب الزوار، وتقديم عروض من الضحك والتطبيل والتقليد استجابة لتعليمات الحارس وهو ما أضفى أيضا مزيدا من البهجة على الزوار.

يأتى ذلك تزامنا مع توافد الأسر المصرية، علي حديقة حيوان الجيزة، وذلك احتفالًا بعيد الميلاد المجيد، بالأسعار العادية للتذكرة 5 جنيهات فقط.

وفتحت حديقة الحيوان 5 منافذ لبيع التذاكر الجمهور ، وسط إجراءات احترازية للتأكيد على الزائرين بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالحديقة فضلا عن عدم التكدس على بيوت الحيوانات .

واستعدت حديقة الحيوان بالجيزة ، لاستقبال عيد الميلاد المجيد بخطة محكمة لمواجهة الازدحام ومنع تكدس الزائرين، وزيادة عدد منافذ بيع التذاكر، وعروض مختلفة للحيوانات بجبلايات القرود والشمبانزى والأسود والنمور والزرافات والمتحف الحيوان، وعروض بانوراما للولادات الصغيرة حتى يستمتع الأطفال برؤية الحيوانات الصغيرة، وعروض للنعام، والزواحف وللطيور.