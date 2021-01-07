شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة حيوان الجيزة: مسوح بكثافة 3 آلاف زائر لمواجهة انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة مها صابر، مدير حديقة حيوان الجيزة، إن حديقة الحيوان بدأت استقبال زوارها من التاسعة صباح اليوم، الخميس، للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتأمين الاحتفالات من تعقيم وتطهير لكافة الأماكن بالحديقة.

وأضافت مدير حديقة حيوان الجيزة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تم فتح 5 منافذ للتذاكر، لاستقبال الزائرين ، فضلا عن الكشف الحرارى ومنع الدخول بدون الكمامة، مؤكده أنه تم توفير شنطة اسعافات أولية على كل بوابة ، فضلا عن سيارتين إسعاف على أحد البوابات وسيارة للحماية المدينة ، وذلك تحسبا لأى حالات طارئة .

وأكدت الدكتورة مها صابر، أن تم وضع عدة ضوابط منها إلزام الزائرين بها وذلك للمحافظة على صحة الجميع، وتحديد الكثافات لا تزيد عن 3 آلاف من خلال تذاكر الدخول، وتوزيع أماكن الزوار ولجان مروية تنفيذا للتباعد الاجتماعى، ضمن إجراءات مواجهة انتشار كورونا.

ومن بين الإجراءات التى اتخذتها حديقة الحيوان بالجيزة، عدم السماح بالتكدس أمام بيوت الحيوانات، ونشر أجهزة كشف درجات الحرارة عن بعد على كل الابواب لقياس درجات الحرارة للزائرين واستبعاد من يثبت ارتفاع درجة حرارتهم، والتنبيه على الزائرين بعدم المصافحة بالأيدى، وتوفير المطهرات لكل العاملين فى الحديقة وكذلك أقنعة الوجه، و تكليف الأطباء البيطريين بالمرور اليومى لمتابعة الحالة الصحية للحيوانات.

وأكدت حديقة الحيوان بالجيزة ، على الزائرين الالتزام بارتداء الكمامات عند الدخول وأثناء التجول داخل الحديقة، وأنه سيتم إبعاد غير الملتزمين بها، وتحديد أماكن الانتظار للحفاظ على التباعد الاجتماعى.