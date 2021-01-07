شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تؤكد الاستجابة لشكاوى المواطنين بنسبة 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الأوقاف أن موقع البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أبرز فى تقرير مؤشر قياس مدى الاستجابة للشكاوى والرد عليها الذى وهو أحد مؤشرات استراتيجية ورؤية مصر 2030، جهود وزارة الأوقاف فى الاستجابة لشكاوى المواطنين، حيث بلغت نسبة الإنجاز 100% خلال عام 2020.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم إنها حصلت على المركز الأول من بين (143) وزارة وهيئة حكومية في سرعة الإنجاز والاستجابة للشكاوى واستفسارات المواطنين على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وذلك عن شهر يونيو 2020، كما حققت مراكز متقدمة على مدار عام 2020.

من ناحية أخرى اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الخميس، تجديد إيفاد كل من : الشيخ صالح إبراهيم عبد السلام سعد مفتش أول بالديوان العام والشيخ بشير أحد محمود حسن عيسى إمام وخطيب بأوقاف الشرقية للعمل بمدينة فومبان – بدولة الكاميرون.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم إن ذلك يأتى في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالعمق الأفريقي واعتباره أولوية استراتيجية لها.