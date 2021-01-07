شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تنظم دورة تدريبية للعاملين بوحدات الطفل وحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل مركز التنمية المحلية اليوم الخميس بتخريج 57 متدرباً أنهوا دورتيين فى تنمية مهارات العاملين والمديرين فى مجال حماية الطفل بالوحدات العامة والفرعية لحماية الطفل بالمحافظات وبرنامج تحليل البيانات باستخدام برنامج ((spss للمديرين والعاملين بمراكز المعلومات.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار توجيهات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية بالارتقاء بمستوى العاملين بالمحليات ورفع كفاءتهم ومهاراتهم بالعمل.

وفى نفس السياق يواصل مركز التنمية المحلية بسقارة تنفيذ برنامجه التدريبى الأسبوع المقبل، بفعاليات الأسبوع الـ18 بعقد دورتين تدريبتين على تنمية مهارات رؤساء وحدات حقوق الانسان والعاملين بها وتنمية مهارات العاملين بوحدات نظم المعلومات الجيومكانية بالمحافظات إضافة إلى استمرار دورة برنامج إدارة المشروعات (pmp) وإعداد مدربين TOT ويستفيد من هذه الدورات 127 متدرباً.

كان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وتمثلها الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية، بمقر الأكاديمية؛ لتصبح الأكاديمية الوطنية وفقًا للبروتوكول هي الجهة الاستشارية المنوطة بتطوير وتأهيل مركز التنمية المحلية بسقارة وبعمل إعادة الهيكلة وتطبيق نظم التدريب الحديثة وعمل الحقائب التدريبية، حيث أوضحت مدير الأكاديمية، أن وزير التنمية المحلية من أكثر الشخصيات الداعمة للأكاديمية الوطنية وللكثير من الأنشطة التي تقدمها، وعقبت على توقيع البروتوكول قائلةً: «هذا البروتوكول هو الأول من نوعه في الدولة المصرية؛ أن تستعين جهة حكومية بأخرى في إعادة هيكلتها فتقوم الأكاديمية الوطنية للتدريب بإعادة هيكلة مركز التنمية المحلية بسقارة» وأكدت أنه لابد للمركز وللأكاديمية أن يكونوا على نفس قدر المساواة من التميز«، وأضافت أنها ترى في هذا الحدث نجاح لتكامل أجهزة الدولة المصرية.