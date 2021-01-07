شكرا لقرائتكم خبر عن المنشد مصطفى عاطف يطلب من جمهوره الدعاء: "حالتى ليست مستقرة بسبب كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشد المنشد الشاب مصطفى عاطف، جمهوره الدعاء له بالشفاء من فيروس كورونا قائلا: "أطلب منكم الدعاء لي ولكل مريض وأن يحمي عائلتي الصغيرة والكبيرة من كل وباء وبلاء".

ولفت المنشد الشاب مصطفى عاطف، فى تصريحات لـ" الخليج 365" إلى إصابته بفيروس كورونا قبل 4 أيام، وحالته ليست مستقرة وأنه يخضع للعزل المنزلى، قائلاً:" والحمد لله لم يصب أى من أفراد أسرته بالفيروس".

وفى حوار سابق قال المنشد مصطفى عاطف :" أنا متأثر جدا بالشيخ نصر الدين طوبار والشيخ محمد عمران، والشيخ طه الفشنى، وكذلك الشيخ سيد النقشبندى، وتعلمت على يد الشيخ محمد الهلباوى، المقامات الموسيقية فى منزله، ثم التحقت بنقابة الإنشاد الدينى كأصغر عضو مجلس إدارة وكان عمرى 23 سنة، وكان للنقيب الشيخ محمود التهامى وجهة نظر فى أن يكون أعضاء مجلس الإدارة ممثلين لكل الأعضاء، من بينهم شاب بين قوسين «مودرن».

كان المنشد مصطفى عاطف قد حل ضيفا على تليفزيون الخليج 365، وأوضح "عاطف" أنه يتحدث عبر اللايف مباشرة من ولاية كازان بروسيا، وذلك ضمن جولة حفلاته هناك للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث قال، "فوجئت بتواجد عدد كبير من المسلمين بكازان، وهم يتعاملون بتعاليم الإسلام كما يجب أن تكون، وسعيد بإحيائي لحفلي في كازان، وسأكمل بدءا من الغد بقية حفلاتي بالشيشان وموسكو، وهى سلسلة حفلات تهدف إلى إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم"، تحدث "عاطف" عبر اللايف عن فكرة أحدث حملاته والتي تحمل عنوان "فليفرحوا"، قائلا، "أريد من خلال هذه الحملة التحدث عن رحمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف هو مصاحب لى فى جميع مراحل يومى، عندما أشعر بالقلق، بالفرح أو غيرها من المشاعر، فأريد أن أوضح للناس كيف كان يتعامل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع التنمر والإدمان، ومع أصحاب الحلم والطموح، مع الكبار والصغار، وغيرها من التعاملات اليومية".

وأضاف: "سأطلق من خلال الحملة، مجموعة من الرباعيات تشرح للناس هذه المعاني، بهدف التعرف أكثر على أخلاق ورحمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم".