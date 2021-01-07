بـ 19 سلسلة تجارية كبرى.. الداخلية تطلق المرحلة السادسة عشر من مبادرة "كلنا واحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أطلقت وزارة الداخلية المرحلة السادسة عشر من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 50% بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، تحت رعاية رئيس الجمهورية؛ وبالتزامن مع الذكرى 69 لأعياد الشرطة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لهاـ اليوم الخميس-؛ تحت رعاية رئيس الجمهورية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين ، وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ69 لعيد الشرطة، وإستمراراً لثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمني من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.. الأمر الذي يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تلبى كافة احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات ، بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته.

وقامت الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات لإطلاق فعاليات المرحلة السادسة عشر من مبادرة ( كلنا واحد ) إعتباراً من يوم 10/1/2021 ولمدة شهر، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة مستلزمات الأسرة من (سلع غذائية وإستراتيجية وأساسية ، أدوات منزلية ، ملابس ، مفروشات ، مستلزمات إضاءة ، مستلزمات طبية وقائية ضد فيروس كورونا ) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى (خير زمان– أولاد رجب- عبدالله العثيم– كارفور– العابد– المحلاوى ستورز– أوسكار– خير بلدنا– راية- أسواق فتح الله– الفرجانى– هايبر وان– هايبر الشرقية– سبينيس – إكسيبشن – هايبر الشرق – هايبر الشرق وعيد لبيب – مول القاهرة - كازيون ) تصل إلى (700) منفذ وسرادق على مستوى الجمهورية.. وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى المبادرة .

على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50% .. وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

بالإضافة إلى التنسيق مع مسئولى ( عدد 4 من الكيانات الصناعية والتجارية الكبرى والموردين ) لإنشاء ( عدد 4 سرادقات ) بالميادين والشوارع الرئيسية بمحافظات ( القاهرة ، الجيزة ، القليوبية ) لعرض وبيع منتجاتهم من السلع ( الغذائية ، الصناعية ) وبعض مستلزمات البيت المصرى خاصة محلية الصنع ، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60% .

من جانبها تشارك منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة للمساهمة فى تلبية إحتياجات المواطنين، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات ، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم بما يحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم فى تحقيق مفهوم جودة العمل الأمنى.

وعلى جانب آخر تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار.. والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

هذا وقد تم التنسيق مع كافة السلاسل التجارية لاتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية والاحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع.